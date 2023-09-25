Іспанія

Шейн Клюйверт пов'язав своє майбутнє з каталонським клубом.

Барселона офіційно оголосила про підписання першого професійного контракту з юним нападником Шейном Клюйвертом, який є один із синів легендарного Патріка Клюйверта.

Вчора, 24 вересня, Клюйверту-молодшому виповнилося 16 років, що дозволило каталонцям підписати з ним професійну угоду.

Відзначимо, що Шейн з дев'яти років грає в академії Барселони після того, як залишив Парі Сен-Жермен.

❗️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀



✍️ El jugador Shane Kluivert ha signat en presència del directiu @SolerFerre i el director del Futbol Formatiu, José Ramon Alexanco la continuïtat al Club en la seva etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/6cK75AW3Sk — FC Barcelona — Masia (@FCBmasia) September 25, 2023

У листопаді 2022 року Шейн дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-16, проте голами не відзначався.

Інший син Патріка Клюйверта, Джастін Клюйверт, є одноклубником українця Іллі Забарного та виступає за Борнмут із англійської Прем'єр-ліги.