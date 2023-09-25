Шейн Клюйверт пов'язав своє майбутнє з каталонським клубом.
Шейн Клюйверт, Барселона
25 вересня 2023, 15:55
Барселона офіційно оголосила про підписання першого професійного контракту з юним нападником Шейном Клюйвертом, який є один із синів легендарного Патріка Клюйверта.
Вчора, 24 вересня, Клюйверту-молодшому виповнилося 16 років, що дозволило каталонцям підписати з ним професійну угоду.
Відзначимо, що Шейн з дев'яти років грає в академії Барселони після того, як залишив Парі Сен-Жермен.
У листопаді 2022 року Шейн дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-16, проте голами не відзначався.
Інший син Патріка Клюйверта, Джастін Клюйверт, є одноклубником українця Іллі Забарного та виступає за Борнмут із англійської Прем'єр-ліги.