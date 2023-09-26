Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 7-го туру Прімери, який пройде 26 вересня та розпочнеться о годині 22:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Мальорка та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

МАЛЬОРКА — БАРСЕЛОНА

ВІВТОРОК, 26 ВЕРЕСНЯ, 22:30. МАЙОРКА СОН МОЙКС, МАЛЬОРКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У вівторок фанати мають можливість насолодитися захоплюючим матчем, коли Мальорка приймає в одну з найвидатніших команд світового футболу — Барселону. Обидві команди вже показали свій потенціал у цьому сезоні, і цей поєдинок обіцяє бути захоплюючим для всіх прихильників іспанського футболу і не тільки.

Мальорка традиційно непогано виглядає у домашніх матчах, наприклад, минулого сезону на острові встиг постраждати мадридські Реал та Атлетіко.

Барселона, звісно, залишається фаворитом у цьому матчі завдяки своєму статусу та формі. Клуб обійшов конкурентів та піднявся на першу сходинку у таблиці, хоча виграє не всі поєдинки у впевненому стилі, нерідко трапляються проблеми, проте класу вистачає для здобуття перемог, подивимося, що буде вже цього разу.

Мальорка не збирається здаватися легко. Вони мають посередню оборону, втім здатна створювати небезпеку на контратаках. Звісно, вони знають, що це важке випробування, але вони готові боротися до вирішального свистка судді.

Принаймні декілька голів ми точно повинні побачити і є шанс побачити яскравий футбол з обох сторін.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ