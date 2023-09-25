Іспанія

Іспанський фахівець дивився мадридське дербі.

26-го вересня, у рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги, Барселона на виїзді буде грати проти Мальорки. Напередодні матчу, головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес поділився своїми думками з журналістами.

"Ми знаємо, що Мальорка складна команда і Агірре дуже добре поставив гру у обороні. У них зазвичай захист із п'яти гравців, вони фізично дуже сильні. Мальорка в цілому має висококласних гравців, таких як Серхі Дардер. Це агресивна команда.

Якщо ми лідируємо, значить добре працюємо. У попередній грі проти Сельти ми були не на своєму рівні, потрібно виправити деякі моменти. Але ми знаходимося на правильному шляху та добре працюємо.

Вихідні вийшли чудовими і це не через поразку Реала. Ми — лідери. Ми виграли свій матч і я продовжив контракт, що робить мене та мій штаб дуже щасливими.

Я дивився дербі, був чудовий матч, особливо для Атлетіко. Це важлива перемога для них.