Іспанія

Молодий підопічний Рубена Барахи вже цікавий клубам АПЛ.

Центральний півзахисник іспанської Валенсії Хаві Герра зацікавив англійські клуби, повідомляє видання Marca.

Манчестер Юнайтед і Ньюкасл стежать за кожною грою 20-річного іспанця, якого вони вже класифікують як топового гравця. Клуби вважають, що Герра може піти за набагато менше, ніж становить його клаусула (100 мільйонів євро).

Вже минулого літа, лише після десяти ігор Герри у Ла Лізі, були клуби, які розглядали можливість його підписання. Валенсія досі вважається фінансово вразливою, тож може розглянути хороші пропозиції з АПЛ.

У цьому сезоні Хаві Герра відіграв за Валенсію 398 хвилин у 6-ти матчах іспанського чемпіонату. Гравець відзначився трьома голами та асистом, а порталом transfermarkt він оцінюється у 2 мільйони євро.