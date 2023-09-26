Іспанія

Італійський фахівець у позитивному ключі висловився про теперішнього керманича Баєра.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво мадридського Реала визначило поточного керманича леверкузенського Баєра Хабі Алонсо в якості пріоритетного наступника для Карло Анчелотті на посаді головного тренера "вершкових"

Італійський фахівець прокоментував ці чутки, а також торкнувся теми свого майбутнього на чолі мадридського гранду.

"Усі знають, що я щасливий тут. Але зараз це питання не стоїть на порядку денному. Поговоримо про це потім, час ще буде.

Чутки щодо Хабі Алонсо? Я тренував Хабі, він чудово працює зараз у Баєрі. Він добре розуміє гру, тому він дуже хороший тренер. Я бажаю, щоб Хабі Алонсо, Рауль, Альваро Арбелоа одного разу очолили Реал. Я люблю їх усіх", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Раніше також повідомлялось, що Хабі Алонсо — перший в шорт-листі мюнхенської Баварії, якщо Томас Тухель піде у відставку.