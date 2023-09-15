Німеччина

Іспанець може очолити мюнхенський клуб.

Наставник Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію. Іспанець стане біля керма мюнхенців, якщо нинішнього тренера команди Томаса Тухеля відправлять у відставку, повідомляє Bayen & Germany.

За інформацією джерела, як тільки Баварії знадобиться новий тренер після Томаса Тухеля, Алонсо буде серед головних кандидатів.

Відомо, що боси Баварії — великі шанувальники роботи іспанця. Карл-Хайнц Румменігге та Ян-Крістіан Дрезен вражені його розвитком.

Нагадаємо, нещодавно Хабі Алонсо продовжив контракт з Баєром.