Іспанець може очолити мюнхенський клуб.
ХАБІ АЛОНСО - GETTY IMAGES
15 вересня 2023, 12:40
Наставник Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію. Іспанець стане біля керма мюнхенців, якщо нинішнього тренера команди Томаса Тухеля відправлять у відставку, повідомляє Bayen & Germany.
За інформацією джерела, як тільки Баварії знадобиться новий тренер після Томаса Тухеля, Алонсо буде серед головних кандидатів.
Відомо, що боси Баварії — великі шанувальники роботи іспанця. Карл-Хайнц Румменігге та Ян-Крістіан Дрезен вражені його розвитком.
Нагадаємо, нещодавно Хабі Алонсо продовжив контракт з Баєром.