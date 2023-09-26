Вільфред Ндіді може перейти до Барселони, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб виявляє інтерес до опорного півзахисника Лестера.

Його контракт діє до кінця цього сезону. Барселона, як і раніше, має намір вивчати ринок вільних агентів. Зазначимо, що інтерес до Ндіді також виявляли Баварія, Ювентус та Атлетіко.

У поточному сезоні Чемпіоншипу Ндіді провів 8 матчів та забив 1 гол.