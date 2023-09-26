Каталонський клуб проявляє інтерес до півзахисника Лестера.
Вілфред Ндіді, Getty Images
26 вересня 2023, 15:36
Вільфред Ндіді може перейти до Барселони, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонський клуб виявляє інтерес до опорного півзахисника Лестера.
Його контракт діє до кінця цього сезону. Барселона, як і раніше, має намір вивчати ринок вільних агентів. Зазначимо, що інтерес до Ндіді також виявляли Баварія, Ювентус та Атлетіко.
У поточному сезоні Чемпіоншипу Ндіді провів 8 матчів та забив 1 гол.