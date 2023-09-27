Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 7-го туру Прімери, який пройде 27 вересня та розпочнеться о годині 20:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Лас-Пальмас. Протистояння повинно бути дуже цікавим.

РЕАЛ МАДРИД — ЛАС-ПАЛЬМАС

СЕРЕДА, 27 ВЕРЕСНЯ, 20:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Поразка в дербі рідного міста в протистоянні проти затятого суперника завжди боляче б’є по самолюбству. Однак таким колективам, як мадридський Реал, до подолання ситуативних невдач точно не звикати, бо шлях до дійсно великих перемог так чи інакше прокладається саме через такі неприємні моменти. На Метрополітано минулими вихідними команда Карло Анчелотті зіграла відверто погано (1:3), тому зараз буде намагатись компенсувати цей недолік.

За великим рахунком, у "бланкос" для цього є всі передумови. Каталонська Барселона зіграла внічию проти Мальорки (2:2), що відкрило "галактікос" шлях до першої сходинки турнірної таблиці. Як зіграє інша команда з автономного регіону, Жирона, проти Вільярреала — цього Реал точно не знатиме аж до фінального свистка у власному матчі. Та й не той зараз відтинок сезону, щоб щось там вимірювати саме за ходом протистоянь.

Інша підстава для потенційного успіху мадридського колективу — суперник. Лас-Пальмас, при всій повазі, тільки повернувся до "елітного" дивізіону, тож попит від нього наразі цілком помірний. Але команда Франсіско Гарсії Пім’єнти точно не належить до переліку комфортних суперників, у матчах проти яких явні фаворити ще до старту гарантують собі три очки. Дивіться самі — шість матчів за участі "жовто-синіх" залишились за плечима, а різниця голів у них 2:4.

Це говорить нам про те, що Реалу в прийдешній грі протистоятиме один із найкращих захистів чемпіонату станом на зараз. Але й найгірша атака Ла Ліги, у тому числі також. Цікаво, що іншу "найкращу оборону" команда Анчелотті вже долала цього сезону, коли зустрічалась у першому турі проти баскського Атлетіка на його полі (2:0). І хто ж тоді знав, що "леви" після того матчу пропустять лише одного разу у власні ворота.

Разючий контраст — Атлетік із таким показником конкурує безпосередньо з Реалом, тоді як Лас-Пальмас плентається в підвалинах турнірної таблиці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Начо, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Хоселу, Родріго

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо, Суарес, Коко, Кардона — Родрігес, Перроне, Лойодіс — Пехіньйо, Ель-Хаддаді, Вієра

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