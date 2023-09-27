Іспанія

Відбулися чергові матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 27 вересня, відбулися матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги.

У першій грі мадридський Реал на своєму полі розібрався із Лас-Пальмасом з рахунком 2:0. Перемогу "вершковим" забезпечили голи у виконанні Браїма Діаса та Хоселу.

Також додамо, що на 41 хвилині поле через пошкодження залишив захисник мадридців Давід Алаба.

Після семи ігор Реал набрав 18 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги після Жирони! На рахунку Лас-Пальмаса п'ять балів та 17 рядок.

Реал — Лас-Пальмас 2:0

Голи: Діас, 45, Хоселу, 54.

Реал: Аррісабалага — Менді (Гарсія, 77), Алаба (Лукас Васкес, 41), Рюдігер, Начо — Камавінга (Кроос, 77), Чуамені, Вальверде — Родріго, Хоселу (Вінісіус, 57), Діас (Себальйос, 57).

Лас-Пальмас: Вальєс — Сінкгравен (Кардона, 46), Коко, Курбело, Араухо — Еррера, Вієра (Лойодіс, 77), Мфулу (Кіріан, 46), Муньос (Перроне, 77), Ель-Хаддаді — Каба (Марвін, 57).

Попередження: Коко.

У другій зустрічі Атлетік на своєму полі поділив очки з Хетафе. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Юрі Берчіче, але потім під завісу першого тайму Оян Сансет залишив "басків" у меншості після прямої червоної картки.

На початку другого тайму гості відігралися завдяки голу Гастона Альвареса, але через 11 хвилин Атлетік знову вийшов уперед зусиллями Іньякі Вільямса. Проте утримати переможний рахунок не вдалося – на 83 хвилині гості зрівняли цифри на табло, а автором рятівного голу став Хуан Латаса.

Після семи турів Атлетик набрав 14 очків і займає четверте місце, а у Хетафе вісім балів та 10 позиція.

Атлетік — Хетафе 2:2

Голи: Берчіче, 6, Вільямс, 62 — Альварес, 51, Латаса, 83.

Атлетік: Сімон — Берчіче, Паредес (Є. Альварес, 46), Вівіан, Де Маркос — Весга (Д. Гарсія, 65), Вільямс — Беренгер (Муніаін, 85), Еррера (Діас, 82), Сансет — Гурузета (Р. Гарсія, 65).

Хетафе: Сорія — Ангілері (Арнаїс, 65), Ріко, Дуарте, Г. Альварес, Іглесіас (Кармона, 77) — Аленья (Латаса, 65), Максимович (Мата, 85), Арамбаррі (Джене, 77), Грінвуд — Майораль.

Попередження: Паредес, Гурузета, Є. Альварес, Р. Гарсія — Ангілері, Арнаїс, Джене.

Вилучення: Сансет, 45 (пряма червона).