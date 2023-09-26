Іспанія

Втім, цим питанням будуть займатися відповідні органи, як і приймати рішення.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, що може каталонська Барселона бути виключеною з вищого дивізіону через "справу Негрейри", якщо суд знайде відповідні докази та прийме таке рішення.

"Сам факт спроби впливу – це злочин рівня спортивної корупції. Цього достатньо, щоб порушити відповідну дисциплінарну справу. Санкції варіюються від попередження до пониження в класі. Пояснень потрібно давати набагато більше.

Чи призвело б це до виключення Барселони з Ла Ліги? Якщо суддя так вирішить, тоді так. Це те, що вирішує суд, як він зробив це у випадку Ельче кілька років тому. Єдине, що я можу – це засудити певні факти, і я їх засуджую. Санкції та їхній характер – це не моя відповідальність", — цитує слова Тебаса Sport.es із посиланням на Movistar+.

Раніше Хав'єр Тебас оцінив шанси того, що Кіліан Мбаппе наприкінці цього сезону стане гравцем мадридського Реалу.