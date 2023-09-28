Іспанія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори Ла Ліги на завершення календарного місяця вирішили визначити п’ятірку кандидатів на отримання звання гравця вересня в іспанському чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Роберт Левандовські (Барселона) / 4 матчі (Осасуна, Бетіс, Сельта, Мальорка), 4 голи + 2 гольові передачі;

– Джуд Беллінгем (Реал) / 3 матчі (Хетафе, Реал Сосьєдад, Атлетіко), 1 гол;

– Іньякі Вільямс (Атлетік) / 4 матчі (Мальорка, Кадіс, Алавес, Хетафе), 3 голи + 1 гольова передача;

– Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) / 3 матчі (Гранада, Реал, Хетафе), 3 голи;

– Савіо Морейра (Жирона) / 4 матчі (Лас-Пальмас, Гранада, Мальорка, Вільярреал), 3 голи + 2 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ла Ліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.