Іспанія

Завершились два матчі Ла Ліги.

В рамках сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Гранада приймала на своєму полі Бетіс та зіграла внічию з рахунком 1:1.

Перший гол у матчі забив Діао на почату другої половини гри, втім вже незабаром Боє встановив паритет та, як виявилось приніс один бал своїй команді.

Гранда — Бетіс 1:1

Голи: Боє, 67 — Діао, 51

В іншій зустрічі Сельта грала проти Алавеса на Балаїдосі. Команда Рафи Бенітеса вийшла вперед завдяки голу у власні ворота Маріна.

Однак Алавес знайшов сили відігратись — голом відзначився Саму — та набрав один бал.

Сельта — Алавес 1:1

Голи: Марін, 35 (у власні ворота) — Саму, 73