Завершились два матчі Ла Ліги.
Гранада - Бетіс, getty images
28 вересня 2023, 21:56
В рамках сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Гранада приймала на своєму полі Бетіс та зіграла внічию з рахунком 1:1.
Перший гол у матчі забив Діао на почату другої половини гри, втім вже незабаром Боє встановив паритет та, як виявилось приніс один бал своїй команді.
Гранда — Бетіс 1:1
Голи: Боє, 67 — Діао, 51
В іншій зустрічі Сельта грала проти Алавеса на Балаїдосі. Команда Рафи Бенітеса вийшла вперед завдяки голу у власні ворота Маріна.
Однак Алавес знайшов сили відігратись — голом відзначився Саму — та набрав один бал.
Сельта — Алавес 1:1
Голи: Марін, 35 (у власні ворота) — Саму, 73