"Червоно-білі" дуже погано розпочали цей сезон.
Вісенте Морено, Almeria
29 вересня 2023, 17:40
Вісенте Морено більше не головний тренер іспанської Альмерії. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазнчається, що погані результати команди, яка має лише два пункти у Ла Лізі після семи зіграних турів і насамперед розгромна поразка від Севільї (1:5), мотивували рішення клубу.
Наразі, Альмерія у Ла Лізі йде на останьому, 20 місці, не здобувши жодної перемоги у сезоні.
Одним із кандидатів на посаду наставника аутсайдера іспанського чемпіонату є колишній головний тренер Валенсії та Лідс Юнайтед іспанець Хаві Грасія.