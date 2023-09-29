Іспанія

"Червоно-білі" дуже погано розпочали цей сезон.

Вісенте Морено більше не головний тренер іспанської Альмерії. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазнчається, що погані результати команди, яка має лише два пункти у Ла Лізі після семи зіграних турів і насамперед розгромна поразка від Севільї (1:5), мотивували рішення клубу.

Наразі, Альмерія у Ла Лізі йде на останьому, 20 місці, не здобувши жодної перемоги у сезоні.

Одним із кандидатів на посаду наставника аутсайдера іспанського чемпіонату є колишній головний тренер Валенсії та Лідс Юнайтед іспанець Хаві Грасія.