Справа Рубіалеса продовжується.
Луїс де ла Фуенте, Getty Images
29 вересня 2023, 17:56
Скандал пов'язаний з колишнім президентом Королівської іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом продовжує набирати обертів.
Головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте викликали до суду у справі Луїса Рубіалеса. Він буде виступати у якості свідка.
Судове засідання призначене на 20 жовтня. Також свідчення цього дня дасть директор RFEF зі зв'язків з громадськістю Пабло Гарсія-Куерво.
А ось якої думки
, стосовно дій Рубіалеса притримується президент УЄФА Александер Чеферін.