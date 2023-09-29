Скандал пов'язаний з колишнім президентом Королівської іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом продовжує набирати обертів. 

Головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте викликали до суду у справі Луїса Рубіалеса. Він буде виступати у якості свідка. 
Судове засідання призначене на 20 жовтня. Також свідчення цього дня дасть директор RFEF зі зв'язків з громадськістю Пабло Гарсія-Куерво.
А ось якої думки, стосовно дій Рубіалеса притримується президент УЄФА Александер Чеферін.