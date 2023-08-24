Іспанія

Іспанки обіграли Англію у фіналі жіночого мундіалю та вперше в історії стали чемпіонками світу.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила про відкриття дисциплінарної справи щодо президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса.

Нагадаємо, функціонер потрапив у сексистський скандал після фіналу жіночого чемпіонату світу, де на нагородженні збірної Іспанії золотими медалями Рубіалес схопив за голову футболістку Дженні Ермосо та поцілував її у губи.

"Дисциплінарний комітет ФІФА поінформував президента Іспанської футбольної асоціації Луїса Рубіалеса про те, що відкриває проти нього дисциплінарну справу на підставі подій, що відбулися під час і після фіналу жіночого чемпіонату світу з футболу. Його дії можуть бути порушенням Дисциплінарного кодексу ФІФА.

Дисциплінарний комітет ФІФА надасть додаткову інформацію про ці дисциплінарні розгляди лише після того, як винесе остаточне рішення щодо цього питання.

ФІФА підтверджує свою непохитну прихильність до поваги до недоторканності всіх людей і рішуче засуджує будь-що, що суперечить цій поведінці", — йдеться в заяві ФІФА.

Нагадаємо, у фіналі жіночого мундіалю Іспанія обіграла Англію з рахунком 1:0.