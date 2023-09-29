Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та андалузька Севілья.

Каталонська Барселона та андалузька Севілья матчем на Олімпійському стадіоні в Барселоні відкриють події восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Хаві, після нічиєї проти Мальорки (2:2), залучив до стартового складу Кунде та Крістенсена до центру захисту, тоді як Ямал повернувся на правий фланг атаки.

Хосе Менділібар, на тлі перемоги над Альмерією (5:1), використав із перших хвилин Хуанлу праворуч у захисті, тоді як Серхіо Рамос повернувся до центру оборони, а Жордан та Ракітич долучаться до трійки в центрі поля. Окампос зіграє ліворуч в атаці.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья — Ямал, Левандовські, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Араухо, Фермін, Ромеу, Алонсо, Роберто, Мартінес.



Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде, Рамос, Педроса — Жордан, Соу, Ракітич — Ламела, Лукебакіо, Окампос.