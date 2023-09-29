Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та андалузька Севілья.
Ямал, Getty Images
29 вересня 2023, 21:27
Каталонська Барселона та андалузька Севілья матчем на Олімпійському стадіоні в Барселоні відкриють події восьмого туру іспанської Ла Ліги.
Хаві, після нічиєї проти Мальорки (2:2), залучив до стартового складу Кунде та Крістенсена до центру захисту, тоді як Ямал повернувся на правий фланг атаки.
Хосе Менділібар, на тлі перемоги над Альмерією (5:1), використав із перших хвилин Хуанлу праворуч у захисті, тоді як Серхіо Рамос повернувся до центру оборони, а Жордан та Ракітич долучаться до трійки в центрі поля. Окампос зіграє ліворуч в атаці.
Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья — Ямал, Левандовські, Феліш.
Запасні: Пенья, Астралага, Торрес, Араухо, Фермін, Ромеу, Алонсо, Роберто, Мартінес.
Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Гудель, Сусо, Мір, Діас, Навас, Акунья, Фернандо, Сумаре, Янузай, Салас.
Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде, Рамос, Педроса — Жордан, Соу, Ракітич — Ламела, Лукебакіо, Окампос.
Гра Барселона — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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