Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 8-го туру Прімери, який пройде 29 вересня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Севілья. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — СЕВІЛЬЯ

П'ЯТНИЦЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІГЕЛЬ АРІАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.



Барселона та Севілья вміють дарувати вболівальникам шоу. Не завжди воно може бути результативним, проте інтригуючих речей вистачає, навіть в невдалих для себе поєдинках андалуський колектив здатен відповідати своїми моментами у перехідних фазах матчу.

Діючий чемпіон невдало поїхав на острів, де зіграв із Мальоркою внічию 2:2, віддавши першу сходинку Жироні, а друге місце мадридському Реалу. Проте відставання невелике і відігрується за один тур.

Севілья наразі посідає лише 12 сходинку. Колектив Хосе Менділібара невдало розпочав кампанію, тричі поступившись та двічі зігравши внічию. У попередніх матчах були дві перемоги авторства нинішніх переможців Ліги Європи, а п'ять голів з Альмерією налаштовують фанатів клубу на непогані сподівання. Потрібно лише розвинути ці локальні успіхи та починати рухатися вгору по таблиці.

Прямо зараз колектив Хаві перебуває у непоганій формі, забиває багато як на власні стандарти минулого сезону, а вдома взагалі не дозволяє андалусійцям взяти бодай один пункт вже достатньо довгий час. Ба більше, на виїзді "нервіонцям" навіть забити не вдається у попередніх зустрічах. А якщо і завдають результативних небезпек супернику, то отримують ще більше.

Можливо, цього разу тенденція дещо зміниться. Нинішній тренер вміє ставити саме ефективний контратакувальний футбол, а в таких поєдинках гості Олімпійського стадіону відчувають себе комфортно.

Барселоні потрібно набирати очки та не відпускати конкурентів. Тому "блаугранас" повинні продемонструвати чітку реакцію на нічию із середняком Прімери у минулому матчі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Ромеу, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Феліш

Севілья: Нюланд — Навас, Баде, Рамос, Педроса — Соу, Фернандо — Сусо, Ракітіч, Лукебакіо — Ен-Несірі

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