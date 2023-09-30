Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 29 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку восьмого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі мінімально переграла Севілью.

Команда Хаві провела змістовний перший тайм, але із значної кількості гольових моментів так і не вигадала забитий м’яч.

Після перерви ігрова перевага господарів поля нікуди не поділась, і зрештою це призвело до єдиної результативної помилки Севільї в цій грі — автоголу колишнього центрального захисника мадридського Реала Серхіо Рамоса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Севілья в 8 турі іспанської Ла Ліги:

Барселона — Севілья 1:0

Гол: Рамос, 76 (авт.)

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья (Фермін, 37) — Ямал (Роме, 82), Левандовські, Феліш (Ферран, 71).

Севілья: Нюланд — Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) — Жордан, Соу (Фернандо, 66), Ракітич — Ламела (Діас, 75), Лукебакіо (Акунья, 75), Окампос.

Попередження: Канселу, Гюндоган — Хуанлу, Ламела, Баде.