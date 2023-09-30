Іспанія

Іспанський рефері поділився цікавими подробицями своєї кар'єри.

У 2009 році Хав'єр Естрада Фернандес вилучив Кріштіану Роналду у матчі іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та Альмерією, показавши португальцю дві жовті картки протягом трьох хвилин.

"Судити команду свого району, не те саме, що судити таку велику команду, як Барселона, Реал Мадрид чи Атлетіко. Якщо ви припуститеся помилки, комітет накладе на вас санкції, як це було з Мунуерою Монтеро (рефері скандального матчу Осасуна-Атлетіко Мадрид).

Ла Ліги Marca. Більше того, якщо ти щось зробив екстраординарне у матчі за участю великого клубу, тебе покарають. У мене є приклад із 2009 року, коли я видалив Кріштіану Роналду, того сезону я більше не судив Реал Мадрид. Ви знаєте, що існує вплив засобів масової інформації і що вам потрібно дуже обережно діяти під час ухвалення рішення", — наводить слова колишнього рефері