Іспанія

У "справі Негрейри" спливають нові факти.

Вчора, стало відомо, що Голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре звинуватив Барселону у хабарництві у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

За інформацією El Debate, суддя Агірре також встановив, що після звільнення з посади віце-президента технічного комітету суддів у середині 2018 року Негрейра написав Бартомеу листа з погрозами, у якому пообіцяв, що "розкриє низку фактів, які можуть серйозно нашкодити клубу, якщо йому не продовжать платити".

Як вважає суддя, "з цього випливає, що Хосе Негрейра знав, що на користь Барселони було здійснено досить серйозні протиправні дії".

Бартомеу перебував на посаді президента Барселони у період з 2014 по 2020 рік.