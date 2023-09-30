"Блаугранас" незадоволені діями "нервіонців".
Барселона проти Севільї, Getty Images
30 вересня 2023, 15:00
Барселона
вирішила відреагувати на рішення Севільї
відмовитись від стандартного протоколу Ла Ліги
перед очним матчем чемпіонату Іспанії
. Протокол передбачає присутності своїх представників на виїзному матчі команди, але "нервіонці"
на знак протесту через "справу Негрейри"
, відмовилися від цієї процедури. Офіційний сайт каталонського клубу
виступив із заявою з приводу цього інциденту.
"Футбольний клуб Барселона бажає публічно продемонструвати своє засудження необґрунтованої та недоречної поведінки Севільї після того, як клуб відмовився брати участь у офіційному обіді директорів перед грою між двома командами на стадіоні Олімпіко де Монжуїк, де його представники також відмовилися зайняти місця у VIP-ложе.
Крім того, андалусійський клуб опублікував заяву, у якій висловлює своє "засудження та обурення діями колишніх директорів ФК Барселона, згаданих у справі Негрейри". ФК Барселона вважає це атакою на каталонський клуб та неприйнятним правопорушенням.
Вищезгадана справа Негрейри не може бути використана як виправдання для таких заходів, враховуючи, що судова справа знаходиться на дуже ранній стадії, а позиція ФК Севілья явно завдає шкоди фактам, які ще необхідно встановити у будь-якій формі.
Більше того, оголошене юридичне рішення жодним чином не змінює юридичну та фактичну позицію ФК Барселона у цьому процесі, яке є юридично спірним, воно не ґрунтується на будь-якому твердому ґрунті та буде оскаржене клубом.
Більше того, президент ФК Барселона Жоан Лапорта виступив на позачергових зборах Ла Ліги, скликаних саме у цій справі, де дав вичерпні роз'яснення та пояснення з цього питання.
Таким чином, позиція ФК Севілья виглядає нелогічною, враховуючи, що, з одного боку, вона ігнорує презумпцію невинності, а з іншого, позбавляє ФК Барселона права на захист у судовому процесі, що нині триває.
У світлі цієї неприйнятної та невиправданої позиції ФК Севілья, ФК Барселона вважає, що всі інституційні відносини з севільським клубом будуть розірвані доти, доки їхня нинішня позиція не зміниться", — йдеться у офіційній заяві каталонського клубу.