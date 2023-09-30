Крім того, андалусійський клуб опублікував заяву, у якій висловлює своє "засудження та обурення діями колишніх директорів ФК Барселона, згаданих у справі Негрейри". ФК Барселона вважає це атакою на каталонський клуб та неприйнятним правопорушенням.

Вищезгадана справа Негрейри не може бути використана як виправдання для таких заходів, враховуючи, що судова справа знаходиться на дуже ранній стадії, а позиція ФК Севілья явно завдає шкоди фактам, які ще необхідно встановити у будь-якій формі.

Більше того, оголошене юридичне рішення жодним чином не змінює юридичну та фактичну позицію ФК Барселона у цьому процесі, яке є юридично спірним, воно не ґрунтується на будь-якому твердому ґрунті та буде оскаржене клубом.