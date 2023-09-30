Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та мадридський Реал.

Каталонська Жирона та мадридський Реал продовжуватимуть розіграш восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після перемоги над Вільярреалом (2:1), залучив до стартового складу Блінда до трійки в центрі оборони, тоді як українці Віктор Циганков та Артем Довбик отримали вчергове ігровий час від початку матчу.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над Лас-Пальмасом (2:0), використав із перших хвилин Карвахаля та Камавінгу на флангах оборони, тоді як Начо зіграє в центрі захисту, а Кроос та Беллінгему розташуються в центрі поля. Вінісіус повертається до атаки.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера, А. Гарсія — Циганков, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Кебе, Б. Гарсія, Стуані, Валері, Хуанпе, Мартін, Торре, Соліс, Порту.



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Піньєйро, Модрич, Родріго, Л. Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Діас, Менді, Каррільйо.



Гра Жирона — Реал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.