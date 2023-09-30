Іспанія

"Остров'яни" були дуже близьки до виїзної перемоги.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги, у гості до Райо Вальєкано завітала Мальорка.

Вже на четвертій хвилині зустрічи господарі поля повели у рахунку завдяки влучному пострілу вінгера команди Гарсії. Швидкий пропущений гол, як не дивно, додав натхнення Мальорці і вони ще до перерви зуміли зрівняти рахунок. Голом відзначився нападник "червоно-чорних" Ведат Мурікі. А вже по перерві Мальорка забила другий м'яч зусиллями Санчеса та вийшла вперед. У додатковий час червону картку отримав нападник Райо Де Томас. Все йшло до того, що Мальорка поїде додому з трьома набраними пунктами, але сталося ні так як гадалося. На 90+12 хвилині зустрічі, завдяки призначеному пенальті у ворота гостей, господарі поля все ж таки зуміли вирвати нічию. Рятувальний гол на рахунку Фалькао.

Райо Вальєкано — Мальорка 2:2

Голи: Гарсія 4, Фалькао (пен) 90+12 - Мурікі 44, Санчес 59

Райо Вальєкано: Дімітриєвські — Еспіно (Фалькао 80), Арідане (Де Фрутос 71), Лежен, Баллю — Гарсія, Лопес (Валентін 60), Сісс, Перес (Трехо 60), Паласон — Камельйо (Де Томас 60)

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасіч, Вальєнт, Коста Хайме (Лато 12) — Коста Семюель, Дардер (Морланес 85), Родрiгес, Санчес (Маскарель 64) — Мурікі, Пратс (Ндіає 64)

Попередження: Лопес 43, Де Томас 90 - Дардер 83, Гонсалес 90+4, Ндіає 90+7

Видалення: Де Томас 90+3