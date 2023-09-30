Іспанія

Жирона з Циганковим та Довбиком не склала конкуренції Реалу

Футболісти каталонського клубу лише стартовий відтинок зустрічі провели за звичному для себе в цьому сезоні високому рівні.

Жирона — Реал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Жирона — Реал 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 73



Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес (Порту, 60), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 87), А. Гарсія — Циганков (Валері, 46), Савіо (Торре, 79) — Довбик (Стуані, 59).



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде (Діас, 87), Кроос — Беллінгем (Себальйос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Вінісіус (Родріго, 68).



Попередження: Е. Гарсія, Стуані — Аррісабалага, Рюдігер



На 90+4-й хвилині був вилучений Начо Фернандес (Реал) (грубе порушення).