Іспанія

Поляку можуть запропонувати неймовірний контракт.

Нападника Барселони та збірної Польщі Роберта Левандовські хочуть бачити у своєму складі клуби Саудівської Аравії, але Барса хоче зберегти футболіста як мінімум до кінця сезону. Про це повідомляє сайт sport.es.

Минулого літа нападник отримував запити із Саудівської Аравії, але відхилив їх усі. Незважаючи на це, у Барселоні знають, що наступного літа, коли до закінчення терміну його нинішнього контракту залишиться рік, саудівські клуби знову спробують підписати поляка.

Наступного літа все залежатиме від рішення гравця, який свого часу доклав великих зусиль для переходу до "блаугранас". Зараз Левандовські дуже комфортно і в місті, і в клубі.

Коли до закінчення контракту Левандовського залишиться рік, Барселона проаналізує ситуацію. Наразі клуб хоче зберегти його як лідера проекту. Не виключено, що контракт із поляком продовжать ще на рік, все залежатиме від рівня його гри, а також того, чи захоче він залишитися.

Якщо Барселона захоче продати Левандовського, то займеться цим лише влітку 2024 року. Наразі всі сторони хочуть продовжувати співпрацю.

У цьому сезоні, 35-річний поляк відіграв за Барсу дев'ять матчів, забивши в них шість голів та віддавши чотири гольові передачі.