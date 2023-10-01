Іспанія

Володарь Золотого м'яча вже не відповідає рівню клубу?

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич не зіграв жодної хвилини в останніх двох матчах команди. Про це повідомляє As

Востаннє таке було у жовтні 2012 року, коли тодішній головний тренер Реалу Жозе Моурінью не залучив гравця до матчів проти Аяксу та Барселони.

Зазначається, що Інтер Майамі дуже уважно слідкує за ситуацією хорвата у "королівському" клубі.

Діючий контракт півзахисника з "галактікос" діє до літа 2024 року. Трансфермаркт оцінює футболіста у десять мільйонів євро.

З моменту переходу з Тоттенгема до мадридського Реалу у далекому 2012 році, Лука Модрич відіграв за клуб 495 матчів, забив 37 голів та віддав 77 гольових передач.