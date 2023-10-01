Іспанія

Іспанський захисник зіграв вкрай жорстоко.

У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги між Жироною та мадридським Реалом (0:3), стався дуже неприємний епізод.

Захисник Реалу Начо на 93-й хвилині матчу зробив грубий підкат прямою ногою і збив півзахисника Жирони Крістіана Порту. Головний арбітр матчу Хуан Сантана спочатку показав Начо жовту картку, але після перегляду ВАР, змінив своє рішення та вилучив захисника. Згодом півзахисника Жирони відправили до лікарні.

Своїм коментарем стосовно цього епізоду поділився колишній рефері іспанської Ла Ліги Ітурральде Гонсалес.

"Це злочинний підкат, якого не можна допускати на футбольному полі. Це найгрубіше порушення за останні п'ять років.