Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру

Барселона мінімально переграла Севілью

Барселона, завдяки складній перемозі над Севільєю з рахунком 1:0, стала тимчасовим лідером Прімери, і цей матч несе в собі безліч неймовірних футбольних історій та інтриг.

Головним діючим обличчям і великим антагоністом цього протистояння став Серхіо Рамос, колишній капітан Реалу Мадрид. Він провів майстерну гру, демонструючи свої неймовірні оборонні навички. Але, як часто буває, герої можуть в момент стати антигероями. Проте про це дещо згодом.

Матч був напруженим та інтригуючим, і обидві команди створили численні шанси. Проте перший тайм завершився без голів, і вирішальний момент стався на завершальному етапі цього поєдинку.

Подача від Ламіна Ямаля призвела до удару Серхіо Рамоса по власним воротам. Цей автогол став вирішальним у матчі і приніс перемогу Барселоні. Колектив Хосе Менділібара побіг та намагався відігратися, втім занадто легко віддавав м'яч опоненту. Численні спроби подати до штрафного майданчика діючого чемпіона країни чи аути призводили до перехоплення і в підсумку фінальна навала не вдалася. Хоча грали андалусійці доволі непогано і могли розраховувати принаймні на нічию.

Проте черговий тріумф колективу Хаві і продовження вдалих результатів.

Діючий володар Ліги Європи зіграв набагато солідніше за передматчеві прогнози і є сподівання, що його положення в таблиці чемпіонату дещо покращиться.

Реал переміг Жирону у поєдинку лідерів Ла Ліги

Іспанський віце-чемпіон дещо знизив градус очікувань від опонента, який він отримав на старті сезону. До того ж зробив це на виїзді.

Початок матчу був за Жироною, котра періодично перехоплювала ініціативу та створювала непогані епізоди. Господарі поля активно атакували і здійснювали гострий пресинг, завдяки гнучкій грі Давида Лопеса та довгим передачам у фланги. Перших два гольових моменти у матчі настали завдяки подачам з правого флангу та відмінним діям від Віктора Циганкова.

Реал взяв ініціативу в свої руки після перших десяти хвилин, коли опонент домінував на футбольному полі. За цей час команда Карло Анчелотті відновила гру та розпочала контролювати ситуацію. Спочатку Джуд Беллінгем віддав асист на Хоселу, який впевнено використав помилку голкіпера Пауло Гассаніги і забив четвертий гол за Реал у Прімері.

Далі через чотири хвилини "вершкові" забили ще один гол, коли Дейлі Блінд не втримав Орельєна Тчуамені, а той забив головою. Таким чином, вдалося створити гольовий відрив і оформити хороший результат, який дозволив впевнено контролювати хід матчу.

У другому таймі гра не мала такого темпу і вже не носила такого неймовірного значення. Реал контролював ситуацію на футбольному полі, а Жирона відмовилася від активної атаки, команда Мічела не намагалася відновити ініціативу. На завершення було безглузде вилучення Начо за жорстокий фол, і матч майже переріс у бійку на полі.

Завдяки цій перемозі колектив Карло Анчелотті повернувся на перше місце в турнірній таблиці Прімери, обігнавши команду його візаві на два очки та Барселону на одне.

Валенсія програла Бетісу у виїзному матчі

У складі команди вперше в основі дебютував Роман Яремчук, проте здобути хоча би нічийний результат не вдалося.

Бетіс повернувся до шляху перемог після трьох безвиграшних матчів поспіль.

Ассан Діао відкрив рахунок, забивши свій дебютний гол у складі севільського колективу, Марк Рока подвоїв перевагу після перерви, а Абде забив третій м'яч. Колишній футболіст Еспаньола та Баварії оформив також гольову передачу.

Команда Мануеля Пеллегріні змінила тактику, граючи активно на флангах, що мало призводити до небезпеки, враховуючи проблеми Валенсії з центральними захисниками та їхньої зіграності. Ця тактика принесла результат у вигляді голів і численних можливостей для цього.

Повернення Вільяма Карвалью на поле виявилося ключовим для Бетіса у цьому матчі. Його передачі та ігрове розуміння додали впевненості його клубу, що враховуючи контекст боротьби за Лігу чемпіонів може бути серйозним фактором.

Загалом, цей матч показав, що шостий колектив минулої Прімери знову в формі та готовий боротися за високі позиції в турнірній таблиці Прімери, а ось левантійці навпаки після непоганого старту знову опустилися вниз, продовжуючи виступати достатньо невдало.

Щодо українського форварда варто зазначити те, що він провів достатньо посередній матч. Не завдав жодного удару по воротам, продемонстрував 87% точних передач, а окрім цього нічим особливим не запам'ятався.

Коротко про інші матчі туру:

Хетафе та Вільярреал голів не забили (0:0). Колектив Пачети від першого тайму грав в меншості після червоної картки для Алекса Баени.

Райо відігрався із Мальоркою (2:2). Радамель Фалькао відмітився у доданий час другого тайму.

Реал Сосьєдад розгромив Атлетік вдома (3:0). Не дивлячись на велику перевагу по ударах, колектив Ернесто Вальверде гірше конвертував їх у якісні моменти.

Альмерія та Гранада зіграли результативну нічию (3:3). Луїс Суарес відмітився хет-триком, проте опонент відповів своїми голами, а окрім того також не реалізував пенальті через промах Антоніо Пуертаса.

Алавес вдома поступився Осасуні (0:2). Памплонці забили по голу в кожному з таймів.

Атлетіко не без проблем обіграв Кадіс (3:2). Переможний гол Анхель Корреа забив у середині другого тайму.

Лас-Пальмас переграв Сельту вдома (2:1). Переможний гол вдалося забити на шостій із семи доданих хвилин.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 8-го туру

Рікард Санчес (Гранада)

Хосе Арнаіс (Осасуна)

Найкращий гравець 8-го туру

Джуд Беллінгем та Хоселу (Реал Мадрид) – 1+1 в обох футболістів проти Жирони

Анхель Корреа (Атлетіко Мадрид) – дубль Кадісу

Символічна збірна 8-го туру

Таблиця після 8-го туру

Розклад наступного туру Прімери