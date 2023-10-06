Клуб незадоволений діями працівника.
Реал Мадрид - Барселона - Getty Images
06 жовтня 2023, 16:57
Реал вирішив звільнити помічника тренера своєї команди U-17 через похвальний лист, який він вислав Барселоні - повідомляє ресурс The Athletic.
Представники мадридців вирішили звільнити Адріа Діаса, який раніше працював на різних посадах тренера молодіжної команди їхніх конкурентів з 2015 по 2019 рік. У листі Адріа висловив прихильність і подяку каталонському клубу.
Реал планує компенсувати Діасу його зарплатню. Влітку він підписав однорічний контракт із клубом.
В свою чергу можливий перехід спеціаліста до Леганеса може бути організований колективом з Мадриду в якості компенсації за звільнення.