Іспанія

Клуб незадоволений діями працівника.

Реал вирішив звільнити помічника тренера своєї команди U-17 через похвальний лист, який він вислав Барселоні - повідомляє ресурс The Athletic.

Представники мадридців вирішили звільнити Адріа Діаса, який раніше працював на різних посадах тренера молодіжної команди їхніх конкурентів з 2015 по 2019 рік. У листі Адріа висловив прихильність і подяку каталонському клубу.

Реал планує компенсувати Діасу його зарплатню. Влітку він підписав однорічний контракт із клубом.

В свою чергу можливий перехід спеціаліста до Леганеса може бути організований колективом з Мадриду в якості компенсації за звільнення.