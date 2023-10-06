Іспанія

Ключові матчі для іспанців.

Названо склад збірної Іспанії на найближчі ігри відбору Євро-2024 — повідомляє офіційний сайт федерації футболу Іспанії.

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Кепа Аррісабалага (Реал Мадрид), Давід Рая (Арсенал)

Захисники: Даніель Карвахаль, Фран Гарсія (обидва — Реал Мадрид), Хесус Навас (Севілья), Емерік Ляпорт (Аль-Наср), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Пау Торрес (Астон Вілла), Давід Гарсія (Осасуна), Алехандро Бальде (Барселона)

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – Реал Сосьєдад), Гаві (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Ойан Сансет (Атлетік)

Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Хоселу (Реал Мадрид), Ламін Ямаль, Ферран Торрес (обидва — Барселона), Єремі Піно (Вільярреал), Ніко Вільямс (Атлетік), Мікель Оярсабаль ( Реал Сосьєдад)

Команда Луїса де ла Фуенте 12 жовтня прийме Шотландію, а через три дні на виїзді зіграє з Норвегією.

Наразі збірна Іспанії посідає другу сходинку у групі А, відстаючи від лідируючої Шотландії на шість пунктів, маючи одну гру у запасі.