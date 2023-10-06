Іспанія

Італійський фахівець незадоволений ажіотажем навколо свого гравця.

Карло Анчелотті спілкуючись з журналістами, дорікнув ЗМІ у ситуації з расизмом на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса. Про це пише Marca.

"Існує спроба відвернути увагу від ситуації Вінісіуса стосовно прояву расизма на його адресу.

Є засоби масової інформації, які хочуть відвернути увагу від реальної проблеми і це мене засмучує та злить. Він жертва, жертва расистських образ, триває судовий процес.

Неважливо, була це одна образа або десять. Ніхто не знає, що він сказав прокурору, але Вінісіус – дуже хороша людина"

Також головний тренер Реалу висловився стосовно найближчого матчу його команди проти Осасуни.

"Ми маємо грати у швидкий футбол, бо це команда, яка дуже добре захищається. У двох останніх матчах чемпіонату проти Осасуни у Мадриді ми не виграли. Вони добре захищаються і будуть намагатися атакувати нас під час перехідних фаз гри, коли наша структура буде порушена", — підсумував Карло Анчелотті.

Матч дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та Осасуною відбудеться сьомого жовтня о 17:15 за київським часом.