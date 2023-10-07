Іспанія

Керманич Жирони отримав нагороду.

Іспанська Ла Ліга традиційно оголосила ім'я найкращого тренера минулого місяця на своєму офіційному сайті.

Почесну нагороду отримав керманич Жирони Мічел, який в боротьбі обійшов тренера Барселони Хаві та наставника Атлетіка Ернесто Вальверде.

У вересні команда Циганкова та Довбика перемогла Лас-Пальмас (1:0), Гранаду (4:2), Мальорку (5:3) та Вільярреал (2:1) але програла Реалу (0:3).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найкращим гравцем вересня в Ла Лізі став Такефуса Кубо.