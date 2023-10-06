Японець потужно проводе старт сезону у іспанському чемпіонаті.
Кубо, Getty Images
06 жовтня 2023, 23:00
Такефуса Кубо визнано найкращим гравцем Ла Ліги у вересні. Про це повідомляє офіційний сайт іспанської Ла Ліги.
Футболіст збірної Японії випередив у голосуванні нападника Барселони Роберта Левандовські, вінгера Жирони Савіо, форварда Атлетіка Іньякі Вільямса та півзахисника Реалу Джуда Беллінгема.
За вересень, Такефуса Кубо провів у Ла Лізі чотири матчі та відзначився чотирма голами.
Раніше повідомлялося, кого викликав до збірної Іспанії на матчі відбору до Євро-2024 головний тренер команди Луїс де ла Фуенте.