Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 29 вересня 2023 року, 19:30.
Жирона — Реал, Getty Images
30 вересня 2023, 22:45
У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях впевнено обіграв лідируючу Жирону з рахунком 3:0.
Перемогу команді Карло Анчелотті принесли забиті м'ячі у виконанні Хоселу, Чуамені та Беллінгема.
Також наголосимо, що на четвертій компенсованій хвилині з поля було видалено Начо Фернандеса, який отримав пряму червону картку.
Обидва українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі Жирони та провели на полі 45 та 59 хвилин відповідно.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Реал в 8 турі іспанської Ла Ліги:
Жирона — Реал 0:3
Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 73
Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес (Порту, 60), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 87), А. Гарсія — Циганков (Валері, 46), Савіо (Торре, 79) — Довбик (Стуані, 59).
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде (Діас, 87), Кроос — Беллінгем (Себальйос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Вінісіус (Родріго, 68).
Попередження: Е. Гарсія, Стуані — Аррісабалага, Рюдігер
На 90+4-й хвилині був вилучений Начо Фернандес (Реал) (грубе порушення).