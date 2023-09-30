Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 29 вересня 2023 року, 19:30.

У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях впевнено обіграв лідируючу Жирону з рахунком 3:0.

Перемогу команді Карло Анчелотті принесли забиті м'ячі у виконанні Хоселу, Чуамені та Беллінгема.

Також наголосимо, що на четвертій компенсованій хвилині з поля було видалено Начо Фернандеса, який отримав пряму червону картку.

Обидва українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі Жирони та провели на полі 45 та 59 хвилин відповідно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Реал в 8 турі іспанської Ла Ліги:

Жирона — Реал 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 73

Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес (Порту, 60), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 87), А. Гарсія — Циганков (Валері, 46), Савіо (Торре, 79) — Довбик (Стуані, 59).



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде (Діас, 87), Кроос — Беллінгем (Себальйос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Вінісіус (Родріго, 68).



Попередження: Е. Гарсія, Стуані — Аррісабалага, Рюдігер



На 90+4-й хвилині був вилучений Начо Фернандес (Реал) (грубе порушення).