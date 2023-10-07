Іспанія

Позиція лівого захисника найслабша ланка у "королівському" клубі.

Лівий латераль мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс може перейти до мадридського Реалу влітку 2024 року. Таку інформацію оприлюднив As.

Зазначається, що Девіс подобається Карло Анчелотті. Головний тренер не виключає, що залишиться у Мадриді і після завершення сезону, хоча його нинішній контракт розрахований до літа, а у збірній Бразилії його призначення вважають як доконаний факт.

Мадридці хочуть підписати на позицію лівого захисника гравця, який відпрацьовуватиме як у обороні, так і у атаці і Девіс вважається найкращим варіантом на трансферному ринку.

Діючий контракт канадця з Баварією діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У цьому сезоні Альфонсо Девіс зіграв за свій клуб десять матчів та віддав три гольові передачі.