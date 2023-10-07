Іспанія

Став відомий склад Жирону на матч Ла Ліги.

Жирона в рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Кадіса.

Тренерський штаб на чолі з Мічелом довірив місце в стартовому складі нападнику Артему Довбику.

Український футболіст вже встиг відіграти за Жирону вісім матчів, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Зазначимо, що Віктор Циганков пропускає цю зустріч через пошкодження. Також він не зіграє за збірну Україну в жовтневих матчах відбору.

Нагадаємо. що поєдинок між Жироною та Кадісом розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.