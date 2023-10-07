Став відомий склад Жирону на матч Ла Ліги.
Артем Довбик, фото Жирона
07 жовтня 2023, 14:06
Жирона в рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Кадіса.
Тренерський штаб на чолі з Мічелом довірив місце в стартовому складі нападнику Артему Довбику.
Український футболіст вже встиг відіграти за Жирону вісім матчів, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.
Зазначимо, що Віктор Циганков пропускає цю зустріч через пошкодження. Також він не зіграє за збірну Україну в жовтневих матчах відбору.
Нагадаємо. що поєдинок між Жироною та Кадісом розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.