Іспанія

Захисника "вершкових" дискваліфікували за грубий фол проти Порту.

Вилучення у матчі проти Жирони коштувало центральному захиснику мадридського Реала Начо Фернандесу дискваліфікації на наступні три матчі "вершкових", повідомляє видання Marca.

У матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги на 90+4 хвилині капітан Реала грубо зіграв проти вінгера Жирони Порту травмувавши його та отримав пряму червону картку. Комісія з проведення змагань прийняла рішення дискваліфікувати гравця на три гри, а також оштрафувати його на 600 євро та клуб на 1050 євро.

Таким чином, Начо Фернандес пропустить матч проти Осасуни вдома, а також матчі проти Севільї та Барселони на виїзді. Поки що невідомо, чи будуть мадридці оскаржувати дискваліфікацію капітана, але його відсутність може бути досить болючою для Карло Анчелотті, так як він знову залишиться лише з двома номінальними центральними захисниками.

Нагадаємо, Фернандес і Флорентіно Перес вибачилися перед Порту, а ексарбітр Ла Ліги назвав підкат Начо футбольним злочином.