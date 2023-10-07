Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 15:00.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушила в гості до Кадіса, де здобула мінімальну перемогу.

Каталонський клуб грав у більшості починаючи з десятої хвилини та все ж забив переможний гол на 59-ій хвилині, автором якого став Алейш Гарсія.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кадіс — Жирона у 9 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Кадіс — Жирона 0:1

Голи: А. Гарсія, 59

Кадіс: Ледесма — Карселен (Пірес, 67), Мере (Собріно, 79), Фалі, Каррера — Алєхо, Ескаланте (Н'Гессан, 66), Алькарас, Мачіс — Рамос (Негредо, 79), Гомес (Гвардіола, 74)

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес (Торре, 62) — Лопес, Еррера (Кебе, 88), А. Гарсія, Мартін (Хуанпе, 88), Савіо (Фернандес, 72) — Довбик (Стуані, 72)

Попередження: Алькарас, 2 — А. Гарсія, 4, Еррера, 45+4, Кебе, 90

Вилучення: Мачіс, 10