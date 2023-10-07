Іспанія

Український нападник провів на полі 72 хвилини.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Кадіс приймав Жирону на Естадіо Нуево Міранділья. Гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу свого капітана.

Вже на початку гри команди обмінялися жовтими картками, а на 10-й пряму червону картку за грубий фол отримав венесуельський нападник Кадіса Дарвін Мачіс. З моменту вилучення Жирона очікувано контролювала гру, що призвело до голу півзахисника Алейша Гарсії у другому таймі.

Ця перемога повернула Жирону на перше місце у Ла Лізі, але переслідувачі (мадридський Реал і Барселона) ще не зіграли свої поєдинки цього туру.

Кадіс — Жирона 0:1

Голи: А. Гарсія, 59

Попередження: Алькарас, 2 — А. Гарсія, 4, Еррера, 45+4, Кебе, 90

Вилучення: Мачіс, 10

Кадіс: Ледесма — Карселен (Пірес, 67), Мере (Собріно, 79), Фалі, Каррера — Алєхо, Ескаланте (Н'Гессан, 66), Алькарас, Мачіс — Рамос (Негредо, 79), Гомес (Гвардіола, 74)

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес (Торре, 62) — Лопес, Еррера (Кебе, 88), А. Гарсія, Мартін (Хуанпе, 88), Савіо (Фернандес, 72) — Довбик (Стуані, 72)