Іспанія

"Королівський" клуб не помітив свого суперника.

У рамках дев'ятого туру іспаснької Ла Ліги, мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу приймав Осасуну.

Вже на дев'ятій хвилині зустрічи рахунок у матчі відкрив півзахисник Реалу Джуд Беллінгем. За мінімальної переваги "галактікос" команди пішли на перерву. Тоді ще Осасуна не підозрювала який крах на них чекає у другому таймі.

По перерві господарі поля ще тричі розписалися у воротах голкіпера Осасуни Серхіо Еррери. Другим м'ячем у матчі відзначився неймовірний Беллінгем, а також по голу на свій рахунок записали бразилець Вінісіус та іспанець Хоселу. Фінальний свисток рефері матчу зафіксував розгромну перемогу мадридського Реалу, завдяки якій вони повернулися на першу сходинку Ла Ліги.

Андрій Лунін знову весь матч провів на лавці для запасних.

Реал — Осасуна 4:0

Голи: Беллінгем 9, 55, Вінісіус Жуніор 65, Хоселу 70

Реал: Кепа – Карвахаль (Васкес, 79), Чуамені, Рюдігер, Менді – Вальверде, Модрич (Браїм Діас, 79), Камавінга (Кроос, 66) – Беллінгем (Себальос, 72) – Хоселу, Вінісіус (Родріго, 72)

Осасуна: Еррера – Аресо, Давід Гарсія, Катена, Крус – Монкайола (Ібаньєс, 80), Торро, Орос (Барха, 80) – Рубен Гарсія (Арнаїс, 70), Будимир (Авіла, 70), Пенья (Рауль Гарсія, 80)

Попередження: Рюдігер, 40, Чуамені, 59 — Барха, 84, Давід Гарсія, 84.

Не забитий пенальті: Хоселу 84