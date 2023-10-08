Іспанія

Бразилець істинний "мадридіста".

Після переможного матчу проти Осасуни (4:0), вінгер мадридського Реалу Вінісіус заявив про бажання провести всю футбольну кар'єру на Сантьяго Бернабеу. Його слова наводить Marca.

"Для мене велика честь, відчувати любов до цих вболівальників та їх любов до мене. Я дуже радий грати тут. Хочу залишитися у Реалі на все своє життя і створювати велику історію разом з клубом та вболівальниками", — заявив бразилець.

У цьому сезоні, Вінісіус зіграв за Реал сім матчів, забив три голи та віддав одну гольову передачу.