Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 17:15.
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07 жовтня 2023, 19:59
У рамках дев'ятого туру чемпіонату Іспанії Рела на своєму полі приймав Осасуну.
Колектив Карло Анчелотті без проблем здолав гостей, відпавши у їхні ворота чотири голи.
Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав новачок команди Джуд Беллінгем.
Огляд матчу:
Реал — Осасуна 4:0
Голи: Беллінгем 9, 55, Вінісіус Жуніор 65, Хоселу 70/
Реал: Кепа – Карвахаль (Васкес, 79), Чуамені, Рюдігер, Менді – Вальверде, Модрич (Браїм Діас, 79), Камавінга (Кроос, 66) – Беллінгем (Себальос, 72) – Хоселу, Вінісіус (Родріго, 72)
Осасуна: Еррера – Аресо, Давід Гарсія, Катена, Крус – Монкайола (Ібаньєс, 80), Торро, Орос (Барха, 80) – Рубен Гарсія (Арнаїс, 70), Будимир (Авіла, 70), Пенья (Рауль Гарсія, 80)
Попередження: Рюдігер, 40, Чуамені, 59 — Барха, 84, Давід Гарсія, 84.
Не забитий пенальті: Хоселу 84.