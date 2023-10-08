Іспанія

Завершились два матчі Ла Ліги.

В рамках дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Хетафе грав на виїзді проти Сельти, а Бетіс протистояв Алавесу.

"Темно-сині" змогли вийти вперед завдяки точному удару Майораля на другій хвилині. Згодом Сельта могла зрівняти рахунок, проте Аспас пенальті не реалізував. Втім, це лише відклало неминуче — вже на 24 хвилині Бамба все ж встановив паритет.

На 30 хвилині Хетафе залишився в меншості через друге попередження для Дуарте, а через декілька хвилин Грінвуд вивів гостей вперед. На перерву команди все одно пішли при рівному рахунку — Ларсен записав м'яч на свій рахунок.

Сельта — Хетафе 2:2

Голи: Бамба, 24, Ларсен, 43 — Майораль, 2, Грінвуд, 33

Бетіс, своєю чергою, зміг відкрити рахунок у грі проти Алавеса на 32 хвилині завдяки точному удару Переса, проте вже через три хвилини встановився паритет через автогол Бельєріна.

За час, що залишився, команди так і не змогли змінити рахунок, тому в підсумку поділили очки.

Алавес — Бетіс 1:1

Голи: Бельєрін, 35 (автогол) — Перес, 32