Іспанія

За чутками, нова угода іспанця розрахована до літа 2027 року.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората розповів про те, що він вирішив залишитися у складі "матрацників" після розмови з головним тренером Дієго Сімеоне.

"Цього літа я був близький до того, щоб покинути клуб, тому що мені потрібно було відчути себе важливим.

У мене сталася розмова з Сімеоне, і після цього я вирішив залишитися і продовжив свій контракт ", — наводить слова Морати інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За чутками ЗМІ, нова угода між 30-річним іспанцем та Атлетіко розрахована до літа 2027 року.

Цього сезону Мората провів вісім матчів, у яких забив сім голів, включаючи два м'ячі у ворота мадридського Реалу.

Після восьми ігор Атлетіко набрав 19 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючого Реалу на п'ять балів, але у "вершкових" на одну гру зіграно більше.