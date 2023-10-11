Іспанія

Команда втратила одного зі своїх захисників через травму.

Протягом наступних 24 годин Бетіс прийме рішення щодо грецького центрального захисника Сократіса Папастатопулоса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Грек може приєднатися до іспанського клубу на правах вільного агента. У липні 35-річний Сократіс залишив Олімпіакос, за який виступав із зими 2021 року.

Досвідчений Папастатопулос покликаний замінити травмованого Марка Бартру. Втративши іспанця, Бетіс залишився лише з двома номінальними центральними захисниками.

У минулому сезоні У минулому сезоні Сократіс провів 32 матчі за Олімпіакос у всіх турнірах, відзначившись двома голами. Портал transfermarkt оцінює захисника у мільйон євро.