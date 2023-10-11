Команда втратила одного зі своїх захисників через травму.
Сократіс Папастатопулос, Getty Images
11 жовтня 2023, 14:47
Протягом наступних 24 годин Бетіс прийме рішення щодо грецького центрального захисника Сократіса Папастатопулоса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Грек може приєднатися до іспанського клубу на правах вільного агента. У липні 35-річний Сократіс залишив Олімпіакос, за який виступав із зими 2021 року.
Досвідчений Папастатопулос покликаний замінити травмованого Марка Бартру. Втративши іспанця, Бетіс залишився лише з двома номінальними центральними захисниками.
У минулому сезоні У минулому сезоні Сократіс провів 32 матчі за Олімпіакос у всіх турнірах, відзначившись двома голами. Портал transfermarkt оцінює захисника у мільйон євро.