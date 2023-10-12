Іспанія

Француз знову може повернутись до мадридської команди.

Реал розглядає варіант із поверненням Зінедіна Зідана на посаду тренера, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, серед кандидатів на заміну Карло Анчелотті, що розглядаються Реалом, найбільш серйозним є Зідан, який знаходиться без клубу після відходу з Мадрида в травні 2021 року.

Клуб контактує із тренером. У можливому призначенні Зідана Реал бачить і побічний плюс – його прихід допоможе організувати перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Зідан відмовився очолити Марсель.