Реал розглядає варіант із поверненням Зінедіна Зідана на посаду тренера, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, серед кандидатів на заміну Карло Анчелотті, що розглядаються Реалом, найбільш серйозним є Зідан, який знаходиться без клубу після відходу з Мадрида в травні 2021 року.

Клуб контактує із тренером. У можливому призначенні Зідана Реал бачить і побічний плюс – його прихід допоможе організувати перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. 

Раніше повідомлялося, що Зідан відмовився очолити Марсель