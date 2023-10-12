Іспанія

Іспанець хвалить свого одноклубника.

Воротар мадридського Реала Кепа Аррісабалага вражений грою свого одноклубника Джуда Беллінгема та називає його найкращим гравцем світу. Про це йдеться на сайті As.

"Не знаю, чи є зараз гравець сильніший за Беллінгем на світовому рівні. Ми всі у кожному матчі бачимо, на що він здатний. Сподіваюся, все так і продовжиться.

Беллінгем — дуже дорослий хлопець, він дуже ясно мислить. І він не лише забиває, а й робить велику оборонну роботу, рухається по всьому полю. Беллінгем ознаменує нову еру в Мадриді", — сказав іспанський воротар.