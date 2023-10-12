Іспанець хвалить свого одноклубника.
Джуд Беллінгем, Getty Images
12 жовтня 2023, 18:33
Воротар мадридського Реала Кепа Аррісабалага вражений грою свого одноклубника Джуда Беллінгема та називає його найкращим гравцем світу. Про це йдеться на сайті As.
"Не знаю, чи є зараз гравець сильніший за Беллінгем на світовому рівні. Ми всі у кожному матчі бачимо, на що він здатний. Сподіваюся, все так і продовжиться.
Беллінгем — дуже дорослий хлопець, він дуже ясно мислить. І він не лише забиває, а й робить велику оборонну роботу, рухається по всьому полю. Беллінгем ознаменує нову еру в Мадриді", — сказав іспанський воротар.