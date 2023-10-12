Іспанія

Уругваєць залишиться на Сантьяго Бернабеу.

Мадридський Реал та півзахисник Феде Вальверде погодили новий контракт, про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, уругваєць поставив підпис під угодою, яка розрахована до 2028 року. В контракті встановлена сума викупу — вона становить 1 мільярд євро. Невдовзі про підписання угоди повідомлять офіційно.

У цьому сезоні на рахунку Вальверде 1 гол та 3 передачі в 11 матчах.

Раніше повідомлялось, що "королівський клуб" погодив контракт з Едуардо Камавінгою.