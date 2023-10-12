Уругваєць залишиться на Сантьяго Бернабеу.
ФЕДЕРІКО ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
12 жовтня 2023, 11:30
Мадридський Реал та півзахисник Феде Вальверде погодили новий контракт, про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, уругваєць поставив підпис під угодою, яка розрахована до 2028 року. В контракті встановлена сума викупу — вона становить 1 мільярд євро. Невдовзі про підписання угоди повідомлять офіційно.
У цьому сезоні на рахунку Вальверде 1 гол та 3 передачі в 11 матчах.
Раніше повідомлялось, що "королівський клуб" погодив контракт з Едуардо Камавінгою.