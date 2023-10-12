Іспанія

Мадридці продовжили контракт півзахисника.

Реал Мадрид та Едуардо Камавінга підписали новий контракт. Про це повідомляє твіттер інсайдера Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, француз поставив підпис під угодою, яка розрахована до 2028 року. В контракті встановлена сума викупу — вона становить 1 мільярд євро.

Чинна угода французького універсального півзахисника розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 85 млн євро.

У цьому сезоні Едуардо Камавінга зіграв за Реал 11 матчів, в яких віддав 1 ассист.