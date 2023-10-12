Мадридці продовжили контракт півзахисника.
КАМАВІНГА, GETTY IMAGES
12 жовтня 2023, 09:22
Реал Мадрид та Едуардо Камавінга підписали новий контракт. Про це повідомляє твіттер інсайдера Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, француз поставив підпис під угодою, яка розрахована до 2028 року. В контракті встановлена сума викупу — вона становить 1 мільярд євро.
Чинна угода французького універсального півзахисника розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 85 млн євро.
У цьому сезоні Едуардо Камавінга зіграв за Реал 11 матчів, в яких віддав 1 ассист.