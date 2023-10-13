Іспанія

Японець демонструє дуже серйозний рівень.

Вінгер англійського Брайтона Каору Мітома зацікавив каталонську Барселону. Таку інформацію надає Mundo Deportivo.

Гравець збірної Японії подобається тренерам та скаутам Барси. 26-річного футболіста цінують за дриблінг та гостроту біля воріт суперників. Крім того, в Барселоні розуміють, що на даний момент у складі команди немає чистого лівого інвертованого вінгера.

Діючий контракт японця з Брайтоном розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює футболіста у 50 млн. євро.

У цьому сезоні Каору Мітома зіграв за свій клуб 11 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.